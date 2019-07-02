Шквальний вітер у Чернігові повалив дерева

Буревій, який накрив Чернігів та Чернігівський району понеділок увечері, повалив багато дерев, одне з яких травмувало жінку, обірвав електричні дроти і позбавив десятки вулиць електроенергії.

Про наслідки містяни відразу писали у соцмережі Facebook, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нема світла: Зарічний, Жавинка, Масани, Олександрівка, Іванівка, Старобілоуська, Трисвятська Слобода, Лесковиця", - йшлося в одному пості відразу після шквалу. В іншому зазначалося, що пісок піднімався аж до 7 поверху.

Жителі Чернігова та приміських сіл повідомляли про падіння зламаних, а нерідко й вирваних із коренем дерев, одне з яких пошкодило зупинку громадського транспорту, інші - легкові автомобілі, обірвані електродроти і навіть знесені теплиці.

Обласний телеканал UA: Чернігів поінформував, що повалене вітром дерево впало на жінку, яку госпіталізували.

За попередньою інформацією, без електроенергії в Чернігові увечері залишалось до 30 вулиць.

Фото: Чернігів |PLUS| Чернігівщина