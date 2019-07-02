Шквальний вітер у Чернігові повалив дерева
Про наслідки містяни відразу писали у соцмережі Facebook, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Нема світла: Зарічний, Жавинка, Масани, Олександрівка, Іванівка, Старобілоуська, Трисвятська Слобода, Лесковиця", - йшлося в одному пості відразу після шквалу. В іншому зазначалося, що пісок піднімався аж до 7 поверху.
Жителі Чернігова та приміських сіл повідомляли про падіння зламаних, а нерідко й вирваних із коренем дерев, одне з яких пошкодило зупинку громадського транспорту, інші - легкові автомобілі, обірвані електродроти і навіть знесені теплиці.
Обласний телеканал UA: Чернігів поінформував, що повалене вітром дерево впало на жінку, яку госпіталізували.
За попередньою інформацією, без електроенергії в Чернігові увечері залишалось до 30 вулиць.
Фото: Чернігів |PLUS| Чернігівщина