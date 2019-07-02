Через негоду без світла залишився 601 населений пункт у п’яти областях

В Україні через негоду знеструмлено 601 населений пункт у п'яти областях.

Про це повідомляє ДСНС України.

"У ніч з 1 на 2 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 601 населений пункт у 5 областях, а саме: Чернігівська – 291, Житомирська – 101, Київська – 85, Сумська – 73 та Рівненська — 51”, - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Крім того, на Рівненщині, 1 липня у 9 населених пунктах Зарічненського та Дубровицького районів внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер) частково пошкоджено дахи 5 шкіл та 24 житлових будинків. Постраждалих внаслідок негоди немає. Підрозділи ДСНС не залучалися.

Місцевими органами влади вживаються заходи щодо ліквідації наслідків негоди.