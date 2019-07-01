Україну чекають “температурні гойдалки” від +11° до +39°

У вівторок, 2 липня на переважній частині території України очікуються короткочасні дощі. Вранці та вдень гроза, подекуди шквали 15-20 м/с.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"2 липня мінлива хмарність. Вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім півдня, короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с, в західних областях місцями значні дощі, град. Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, температура вночі 17-22°, вдень у північних та західних областях 24-29°, на решті території 30-35°, у південній частині місцями 37-39°; у гірських районах уночі 11-16°, вдень 17-22° .

3-4 липня синоптики обіцяють погоду без опадів, лише 3 липня у південних, східних та Дніпропетровській областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура 3 липня вночі 15-20°, на заході 10-15°, вдень 22-27°, на півдні і сході країни 27-32°; 4 липня в більшості областей, крім південних і східних, зниження температури вночі до 10-15°, вдень до 20-25°.

5 липня без опадів, 6 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 8-14°, на півдні до 19°; вдень 20-26°, 6 липня у південній частині до 30°.

У Києві 2 липня мінлива хмарність. Уночі місцями, вранці та вдень повсюди короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 27-29°.

На Київщині вночі місцями, вранці та вдень повсюди короткочасний дощ, гроза, подекуди шквал 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 17-22°, вдень 24-29°.

3-4 липня без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура 3 липня вночі 15-20°, вдень 22-27°, 4 липня вночі 10-15°, вдень 20-25°.

5-6 липня по області без опадів, лише вдень 6 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.