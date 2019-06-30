Спека повертається: завтра Україну "прогріє" до +34°

“1 липня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с”, - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 12-17°, у східних областях 9-14°; вдень 29-34°.

У наступні два дні, 2-3 липня, утримається мінлива хмарність. 2 липня вночі у західних областях, вдень по Україні, крім південної частини, 3 липня у східних, Дніпропетровській, вдень і в південних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с.

Температура 2 липня вночі 17-22°, вдень 25-30, на півдні, сході та Дніпропетровщині 30-35°, 3 липня в Україні зниження температури на 3-6°.

Упродовж 4-5 липня в Україні без опадів, лише на півночі Лівобережжя вдень 5 липня місцями невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі 8-14°, вдень 18-24°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У Києві та Київській області 1 липня без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 15-17°, вдень 31-33°; по області вночі 12-17°, вдень 29-34°.

Впродовж 2-3 липня в Києві також переважно без опадів, лише вдень 2 липня місцями короткочасні дощі, грози. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с.

Температура 2 липня вночі 17-22°, вдень 25-30, 3 липня вночі 12-17°, вдень 21-26°.

Опадів у столиці не очікується і 4-5 липня. Температура вночі 8-13°, вдень - 19-24°.