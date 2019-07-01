У Харкові пограбували Апеляційний суд - винесли системні блоки
Укрінформ
Поліція встановлює обставини події в Апеляційному суді міста Харків, де вночі вкрали системні блоки.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
"1 липня о 08:30 до Основ'янського відділу поліції надійшло повідомлення від 40-річного громадянина про те, що вночі невідомі шляхом демонтування металевих грат на вікні першого поверху, проникли до кабінету та заволоділи двома системними блоками", - йдеться у повідомленні.
За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Основ'янського відділу поліції. На даний час проводиться огляд місця події та встановлюються всі обставини. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За попередніми даними, до приміщення суду проникли невідомі та заволоділи майном.