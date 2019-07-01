У Харкові пограбували Апеляційний суд - винесли системні блоки

"1 липня о 08:30 до Основ'янського відділу поліції надійшло повідомлення від 40-річного громадянина про те, що вночі невідомі шляхом демонтування металевих грат на вікні першого поверху, проникли до кабінету та заволоділи двома системними блоками", - йдеться у повідомленні.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Основ'янського відділу поліції. На даний час проводиться огляд місця події та встановлюються всі обставини. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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За попередніми даними, до приміщення суду проникли невідомі та заволоділи майном.