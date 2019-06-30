Дитина у валізі: поліція спростувала чутки про причини смерті малюка

На тілі 2-річного хлопчика, якого знайдено 27 червня мертвим у валізі на околиці Чернівців, не виявлено ознак насильницької смерті.

Про це під час брифінгу повідомили заступник начальника ГУНП в Чернівецькій області – начальник слідчого управління Олександр Чубей та начальник управління карного розшуку ГУНП Олександр Раренко, поінформували в обласній поліції.

«Не відповідають дійсності чутки про численні сліди побоїв, які нібито були на тілі дитини. Під час судово-медичної експертизи на тілі хлопчика не виявлено ознак насильницької смерті. Для встановлення причин смерті призначено додаткові дослідження», - уточнили поліцейські.

На брифінгу було спростовано інформацію про спільника Анни Пілявської, яка є матір’ю хлопчика.

«Працівники поліції опитали мешканців будинків, вилучили відеозаписи з камер зовнішнього спостереження та інші речові докази, які можуть мати значення для розслідування. Встановлено, що в ніч з 26-го на 27-ме червня жінка самостійно доставила валізу з тілом сина на місце, де його в подальшому було знайдено перехожими», - наголосили учасники брифінгу.

Поліцейські Буковини та сусідніх областей продовжують пошуки Анни Пілявської.

Наразі відомо, що жінка приїхала до Чернівців з Хмельницького приблизно місяць тому і проживала разом із сином в орендованому помешканні. Сусіди розповіли, що жінка ніде не працювала, за своїм сином - Сашком - не дивилася, його часто підгодовували. Останнім часом малюк погано себе почував.

Як розповів ТСН начальник Чернівецького обласного бюро судмедекспертизи Віктор Бачинський, експертиза засвідчила, що хлопчик хворів на бронхіальну астму.

“Легені були як у дорослої нездорової дитини. Тому, можливо, причиною смерті могло стати ненадання допомоги під час нападу астми", - сказав Бачинський.

Знайомі розповіли, що раніше Анна працювала швачкою, поводила себе дивно. Зокрема, постійно вигадувала якісь історії і вірила, що вони відбувалися насправді.

Поліцейські ГУНП в Чернівецькій області проводять слідчі дії за участю батьків Анни Пілявської, які приїхали до Чернівців. Правоохоронці підготували клопотання до слідчого судді про призначення ще низки судових експертиз (трасологічна, дактилоскопічна, молекулярно-генетична експертизи) для аналізу вилучених речових доказів.

На розшук матері орієнтовано особовий склад поліції Чернівецької області та сусідніх регіонів.