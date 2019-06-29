Матір хлопчика, знайденого мертвим у Чернівцях, оголосили в розшук

Поліція Чернівецької області оголосила у розшук матір 2-річного хлопчика, якого вчора знайшли мертвим у валізі на околиці Чернівців.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

Розшукується 21-річна Пілявська Анна Олександрівна, уродженка Хмельницького, яка мешкала у Чернівцях.

Її прикмети: зріст 160-170 сантиметрів, середньої статури, темне хвилясте волосся з червонуватим відтінком, стрижка під каре, очі темно-зелені, на лівій руці біля зап’ястя має татуювання у вигляді корони та на передпліччі – татуювання у вигляді ловця снів з головами двох вовків.

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Поліція звертається до всіх, кому може бути відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваної, з проханням телефонувати на номери (0372) 59-14-02, (095) 676-24-04 або на спецлінію «102».