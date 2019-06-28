У Чернівцях перехожі знайшли валізу з тілом дитини

У Чернівцях перехожі виявили валізу, в якій знаходилося тіло мертвого 3-річного хлопчика.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє поліція Чернівецької області.

"27 червня о 21:00 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на околиці Чернівців перехожі виявили валізу з тілом мертвої дитини", - йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили тіло мертвого хлопчика, віком приблизно до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

За вказаним фактом слідчі Садгірського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.