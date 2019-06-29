Субота принесе спеку до +27°, грозові зливи і шквальний вітер

У суботу, 29 червня, в Україні очікується від 17 до 27 градусів тепла, прогнозуються короткочасні дощі та грози.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"29 червня хмарно з проясненнями. На Лівобережжі місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м / с, місцями пориви 15-20 м / с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні без опадів. Температура вночі 11-13 °, вдень близько 20°. По області вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Пориви вітру місцями досягнуть 15-20 м / с. Температура вночі 8-13 °, вдень 17-22°.