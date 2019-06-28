Синоптики сказали, коли повернеться спека

“29 червня хмарно з проясненням. На Лівобережжі місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 22-27°”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аналогічна погода утримається 30 червня та 1 липня: 30 червня на Лівобережжі, вдень 1 липня у західних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура 30 червня вночі 9-14°, в Карпатах 5-10°, вдень 20-25°, у західних областях - 24-29°; 1 липня вночі 12-17°, вдень у західній частині - 26-31°, на решті території країни - 23-28°.

2 липня вночі у західних, північних та східних областях, вдень в Україні, крім південних областей, 3 липня у південній частині місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-19°; вдень 2 липня 25-31°, на півдні до 34°.

3 липня синоптики прогнозують 20-26°, у південних областях місцями 30-32°.

У Києві завтра, 29 червня, буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень близько 20°. По області вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Пориви вітру місцями сягнуть 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°.

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30 червня та 1 липня мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура 30 червня вночі 9-14°, вдень 20-25°; 1 липня вночі 12-17°, вдень 26-31°.

У вівторок, 2 липня, у Києві та області очікується короткочасний дощ, подекуди грози. Температура вночі 13-18°; вдень 25-30°.

3 липня - без опадів, температура 21-26 °.