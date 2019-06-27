Українців чекають дощі з грозами і похолодання

У п'ятницю, 28 червня, в Україні, крім півдня та заходу, йтимуть дощі та грози, температура повітря на більшій частині території знизиться до 23°, проте на півдні та сході сягатиме +29°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"28 червня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вночі у південних, східних, Дніпропетровській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Характер погоди зміниться: відчутно знизиться температура вночі до 11-16°, вдень до 18-23°, на півдні та сході країни вночі до 15-20°, вдень до 24-29°", - йдеться у повідомленні.

За прогнозом синоптиків, уночі у південній та східній частині, вдень на всій території, крім півдня та заходу, очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви та шквали 15-20 м/с.

У період 29-30 червня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не передбачається, лише вдень 29 червня у північних, східних, центральних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-12 м/с, 29 червня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 9-14°, в Карпатах, місцями на сході та північному сході 4-9°, вдень 29 червня 17-22°, 30 червня 20-25°, у західних областях 24-29°.

Перший день липня пройде без опадів, а 2 липня в Україні, крім півдня, місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-18°, вдень 25-31°, 1 липня на заході, 2 липня на півдні до 33°; 1 липня у східних областях вночі 8-13°, вдень 20-25°.

У період 3-4 липня переважно буде без опадів, температура вночі 12-18°, вдень 22-27°.

А от 5 липня в Україні, 6 липня на Лівобережжі, 7 липня у західних та північних областях синоптики прогнозують місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 9-15°, вдень 19-25°.

У Києві 28 червня температура знизиться - вночі до 14-16°, вдень до 19-21°. Вночі буде без опадів, вдень пройде короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

На території Київської області у День Конституції стовпчики термометрів покажуть уночі 11-16°, вдень 18-23°. Вночі опадів не передбачається, проте вдень ітиме короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

В останні вихідні червня у Києві та області спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 29 червня можливі окремі невеликі короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний, 5-12 м/с, 29 червня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°; вдень 29 червня 17-22°, 30 червня 20-25°.

Першого липня синоптики опадів у столиці та регіоні не прогнозують, а 2 липня місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.