Усі амбулаторії Сумщини оснастять сучасним обладнанням з телемедицини — ОДА

Усі амбулаторії Сумщини цьогоріч отримають сучасне телемедичне обладнання.

Про це під час засідання Ради регіонального розвитку сказав начальник обласного управління охорони здоров’я Сергій Бутенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До кінця року таке обладнання буде у кожного сімейного лікаря, педіатра чи терапевта в усіх амбулаторіях Сумщини, і лікарі зможуть завдяки цим пристроям консультуватися з колегами із вторинної ланки медицини для ефективнішого лікування пацієнтів», - зазначив посадовець.

Підставою для повноцінної реалізації цього плану він назвав урядове рішення.

«Минулого тижня ми отримали наказ Мінрегіону про те, що всі 167 амбулаторій, які подавали замовлення для придбання телемедичного обладнання, погоджено. Відтак централізовано управління охорони здоров’я закуповуватиме це обладнання», – повідомив Бутенко.