Таблички "проспект Жукова" повертають на будинки у Харкові

Так, нові вказівники з’явилися на будинках уздовж проспекту №№ 17, 19, 21, 23, 31.

Зазначається, що, зокрема, мешканець одного з будинків на проспекті побачив за вікном драбину і подумав, що до його сусідів намагаються проникнути невідомі, після чого викликав поліцію.

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Патрульні попросили робочих припинити роботи до завтра. Люди, які змінювали таблички, не представилися. За їхніми словами, вони діють на підставі угоди.

Як повідомлялося, 19 червня Харківська міська рада проголосувала за повернення імені Жукова проспекту Григоренка. 20 червня рішення офіційно оприлюднили. Того ж дня із позовом до Харківського окружного адмінсуду звернувся представник народного депутата України Андрія Білецького, який попросив скасувати рішення міськради. Із заявою до поліції після рішення міськради звернувся депутат міської ради Ігор Черняк. Український інститут національної пам’яті в свою чергу звернувся до ГПУ.