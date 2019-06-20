Повернення проспекту Жукова у Харкові оскаржили у суді

"Народний депутат, кандидат від об'єднаних націоналістів ВО "Свобода" Андрій Білецький сьогодні, 20 червня, подав позов до Харківського окружного адміністративного суду стосовно рішення Харківської міськради про повернення одному з проспектів міста імені радянського маршала Жукова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що своїм позовом народний депутат вимагає визнати незаконною відповідну постанову Харківської міськради та скасувати акт органу місцевого самоврядування.

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Як повідомлялося, 19 червня на сесії Харківської міської ради проспекту Петра Григоренка в Харкові повернули ім'я маршала Жукова. «За» проголосували 59 депутатів.

За фактом звернення депутата Харківської міської ради щодо повернення назви проспекту маршала Жукова слідчі відкрили кримінальне провадження.