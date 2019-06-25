Кінець тижня принесе різке зниження температури і грози

В Україні у середу переважно без опадів, температура вночі 12-17°, вдень 27-32°, а вже з 28 червня очікується різке зниження температури.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише вночі у південній частині окремі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний з переходом у західних та північних областях на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні країни 18-23°; вдень 27-32°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 26 червня опади не очікуються. У столиці температура вночі 15-17°, вдень 28-30°, на Київщині вночі 12-17°, вдень 27-32°.

27 червня в Україні вночі без опадів, вдень у західних, північних та місцями центральних областях, протягом 28 червня в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний (27 червня на півдні та сході переважно північно-східний), 5-10 м/с. Температура 27 червня вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень у західних, північних та Вінницькій областях 25-30°, на решті території 29-34°; 28 червня зниження температури вночі до 11-16°, вдень до 18-23°, на півдні, сході та Дніпропетровщині вночі 15-20°, вдень 24-29°.

На Київщині 27 червня вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с; температура вночі 14-19°, вдень 25-30°. 28 червня місцями невеликий короткочасний дощ; зниження температури вночі до 11-16°, вдень до 18-23°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Згідно з прогнозом на 29- 30 червня, опади не очікуються, лише вдень 29 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 7-13°, на узбережжі морів до 17°; вдень 17-23°; 29 червня у південних областях 20-26°.

У столичному регіоні 29- 30 червня без опадів, лише вдень 29 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 7-12°; вдень 17-22°.

Фото з сайту parmanews.ru