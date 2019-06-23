Парасолька від спеки та граду: на українців чекають шквали, грози та +35°

В Україні у понеділок температура вночі 17-22°, вдень 28-33°, короткочасні дощі та грози пройдуть місцями у західних, північних, центральних областях та на Одещині.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°; у західній частині вночі 13-18°, вдень 24-29°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі близько 20°, вдень 30-32°, на Київщині вночі 17-22°, вдень 28-33°.

Згідно з прогнозом, у вівторок і середу без опадів, лише 25 червня у південній частині та на Прикарпатті, 26 червня на півночі Лівобережжя місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура у південних та Дніпропетровській областях вночі 18-23°, вдень 30-35°; на решті території вночі 25 червня 14-19°, 26 червня 11-16°; вдень 26-31°.

У столичному регіоні 25-26 червня без опадів. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 25 червня 14-19°, 26 червня 11-16°; вдень 26-31°.

Синоптики 27 червня вночі опади не прогнозують, вдень у західних та північних областях, 28 червня на більшій частині території короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів 19-24°; вдень 27 червня 25-31°, на півдні до 34°, 28 червня у південній частині 26-31°, у західних та північних областях 20-26°, на решті території 22-28°.

На Київщині вдень 27 червня та вночі 28 червня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°; вдень 27 червня 25-30°, 28 червня 21-26°.