Суд скасував закриття справи проти експертів, які визначали швидкість авто Зайцевої

У Харкові слідчий суддя Валентина Божко скасувала рішення про закриття справи проти експертів НДІ судових експертиз ім. Бокаріуса, які проводили експертизу швидкості руху авто фігурантки справи про смертельне ДТП Олени Зайцевої.

Про це повідомляє у Facebook адвокат другого фігуранта справи Сергій Перепелиця.

"Черговий раз судом скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження щодо висновків експертиз, проведених в ХНДІСЕ ім. Бокаріуса", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня за клопотанням захисту фігуранта справи Геннадія Дронова поновлено слідчі дії проти експертів НДІ імені Бокаріуса (Харків). За висновками експертів з Дніпра, швидкість руху автомобіля Олени Зайцевої, яка виїхала на перехрестя на червоне світло, була 106 км/год, в той час як експерти НДІ імені Бокаріуса вказують швидкість близько 80 км на годину.

27 травня це кримінальне провадження було закрите. Поліція і раніше закривала цю справу, оскільки слідство не встановило в діях судових експертів ознак кримінального правопорушення, але захист Дронова оскаржив це рішення в суді.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова засудив Олену Зайцеву і Геннадія Дронова до 10-ти років позбавлення волі кожного і ще до 3-х років позбавлення права керування автотранспортом.

26 березня адвокат Зайцевої Юлія Плетньова в апеляційній скарзі попросила суд пом'якшити покарання Зайцевій до 5 років позбавлення волі і 2 років позбавлення права керувати автотранспортом, а також звільнити її від основного покарання з випробувальним терміном на розсуд суду.

За словами адвоката потерпілих Лариси Матвеєвої, раніше Зайцева в суді першої інстанції повністю визнала свою провину, а тепер вона перекладає її на Геннадія Дронова, стверджуючи, що її вина становить лише 30 відсотків від 100. Зайцева також просить зменшити до 30% призначену їй судом частку компенсації сім'ям загиблих і постраждалим, наполягаючи, що решту мусить компенсувати винний на 70% Дронов.

1 квітня кримінальна справа Зайцевої та Дронова надійшла до Харківського апеляційного суду для оскарження вироку.

23 травня Харківський апеляційний суд призначив розгляд апеляції Зайцевої та Дронова на 14 серпня.

18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській в Харкові сталося ДПТ: автомобіль Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого автомобіль Зайцевої вилетів на тротуар. На місці загинули п'ятеро людей, шоста людина померла в лікарні.