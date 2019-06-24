Дощі та грози до вихідних дещо вгамують спеку

У південній частині України у другій половині дня 24 червня та 25 червня грози, град, шквали, на решті території без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"У другій половині дня 24 та протягом доби 25 червня у південній частині грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - зазначається у повідомленні.

25 червня в Україні мінлива хмарність. У південній частині, вночі також місцями у центральних, східних областях та на Прикарпатті короткочасний дощ, гроза, на півдні країни подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, у західних областях 11-16°; вдень 24-29°, у південній, східній частині та на Закарпатті 30-34°.

У Києві 25 червня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

У Київській області 25 червня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.

26-27 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 26 червня у південній частині окремі грозові дощі, вдень 27 червня у західних та північних областях короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні країни 18-23°; вдень в Україні 28-33°, 26 червня у західних та північних областях 23-28°.

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У Києві та Київській області 26-27 червня мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 27 червня короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°; вдень 26 червня 23-28°, 27 червня близько 30°.

28-29 червня в Україні очікуються короткочасні дощі, грози. Температура 28 червня вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 20-26°, у південній частині 26-31°; 29 червня вночі 8-14°, вдень 15-21°; у південних областях вночі 12-18°, вдень 22-28°.

У Києві та області 28 - 29 червня короткочасні дощі, грози. Температура 28 червня вночі 12-17°, вдень 20-25°; 29 червня вночі 9-14°, вдень 16-21°.