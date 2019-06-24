Убивство Комарніцького: вінницькі активісти передали вимоги поліції

Із пікетувальниками, які прийшли до будівлі ГУ Нацполіції у Вінницькій області на знак протесту проти убивства Олександра Комарніцького, зустрівся в о. начальника Руслан Мороз.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінфому.

Активісти передали йому свої вимоги. Зокрема, люди вважають недостатніми заходи, вжиті МВС. На їхню думку, керівництвом Нацполіції керівники підрозділів мають бути звільнені. Люди також вимагали всестороннього розслідування інциденту, а також добровільної виплати поліцією компенсації родині загиблого тощо. У разі ігнорування своїх вимог свою акцію громадянської непокори обіцяли зробити безстроковою.

У Вінниці активісти пікетують ГУ Нацполіції / Фото: Олександр Лапін. Укрінформ

Мороз повідомив, що керівництво ГУ НПУ зустрічалося з вдовою Олександра Комарніцького, висловлювали співчуття і вибачалися перед нею за дії свого підлеглого; вибачився він і перед громадою.

“Поліція не перешкоджатиме об'єктивному розслідуванню злочину слідчими ДБР, цьому була дана належна правова оцінка. Що ж до запобіжного заходу для оперативника, чиї дії призвели до смерті людини, то вже найближчим часом суд його перегляне”, - сказав Мороз.

Як повідомлялося, у Вінниці поліція зупинила чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 із запалом. Співробітник поліції попросив одного з перехожих бути присутнім понятим. Вінничанин відмовився та, нібито, некоректно висловився.

Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував силу, чоловік упав та вдарився головою об асфальт. Співробітник поліції надав першу медичну допомогу та викликав швидку.

3 червня лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко звинуватив поліцейських у побитті свого соратника у Вінниці Олександра Комарніцького, яке трапилося 11 червня.

23 червня у вінницькій лікарні, не вийшовши з 12-денної коми, Комарніцький помер.

Також було повідомлено про підозру співробітнику вінницької поліції, який перевищив службові повноваження, застосувавши силу до Комарніцького. Від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини.

Суд відправив цього поліцейського під домашній арешт.

Вдова Комарніцького заявила, що позиватиметься до поліції.