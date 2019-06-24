Вбивство Комарніцького: у Вінниці пікетують ГУ Нацполіції

У Вінниці активісти пікетують ГУ Нацполіції на знак протесту проти побиття Олександра Комарніцького поліцейським, що призвело до смерті потерпілого.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

''Оперуповноважений застосував силу до людини, яка просто відмовилася бути понятим у справі проти третьої особи, бо був упевнений у своїй безкарності. Ми повинні змінити це'', - лунало у виступах.

Участь в пікетуванні беруть близько 50 осіб, серед яких депутати обласної ради від ВО ''Свобода'' та двоє кандидатів у народних депутати.

Учасники акції принесли плакати із закликами ув'язнити поліцейського, якого підозрюють у перевищенні службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків. Вони також висловлювали вимоги до Президента покарати ''злочинців у погонах''. Також були гасла із закликом відправити у відставку міністра МВС та Генерального прокурора.

Окрім того, пікетувальники принесли фото загиблого Олександра Комарніцького із написом ''Поліція вбиває''.

Як повідомлялося, 11 червня у Вінниці поліція зупинила чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 із запалом. Співробітник поліції попросив одного з перехожих бути понятим. Вінничанин відмовився та, нібито, некоректно висловився. Поліцейський застосував силу, чоловік упав та вдарився головою об асфальт. Співробітник поліції надав першу медичну допомогу та викликав швидку. Потерпілий був госпіталізований. 23 червня, не виходячи із коми, він помер.

Як стало відомо, потерпілий — Олександр Комарніцький, член партії «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка.

За фактом було розпочато кримінальне провадження за ст.128 Кримінального кодексу України. Також було повідомлено про підозру співробітнику вінницької поліції, який перевищив службові повноваження, застосувавши силу до Комарніцького. Від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини. Суд відправив цього поліцейського під домашній арешт.

Вдова Комарніцького заявила, що позиватиметься до поліції.