Князєв сказав, хто замінить відстороненого керівника поліції Вінниччини

Виконуючим обов'язки керівника поліції Вінницької області замість Юрія Педоса буде призначено Руслана Мороза, який до цього часу виконував обов'язки заступника керівника поліції Вінничини.

Про це на брифінгу заявив голова Нацполіції Сергій Князєв, коментуючи розвиток подій щодо ситуації з побиттям Олександра Комарніцького, який помер в лікарні, передає кореспондент Укрінформу.

"Враховуючи звернення генерала Педоса, сьогодні буде призначений виконуючим обов'язки керівника поліції Вінничини полковник поліції Мороз Руслан Олександрович, який з 2014 року керував добровольчим підрозділом Вінничини, кілька років знаходився в зоні АТО, ООС, а зараз на нього покладені функції заступника керівника поліції області, а саме - щодо поліції превенції", - сказав Князєв.

Князєв уточнив, що за його наказом, підготовлені матеріали щодо звільнення заступника начальника обласної поліції Сергія Сокиряна з займаної посади і водночас - із лав Нацполіції.

"Моїм наказом сьогодні призначений на посаду замість полковника Сокиряна заступником начальника Головного управління (поліції Вінничини - ред.), враховуючи такі обставини, призначено полковника Мандриковича Ігоря Михайловича, який до сьогоднішнього дня працював керівником підрозділу внутрішньої безпеки у Вінницькій області. Тобто, за профілем він буде відповідати за кадрову роботу і виховання", - уточнив голова Нацполіції.

Як повідомлялося, раніше у Вінниці поліція зупинила чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 із запалом. Співробітник поліції попросив одного з перехожих бути присутнім під час слідчих дій у якості понятого. На що вінничанин відмовився та некоректно висловився.

Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік упав та вдарився головою об асфальт. Співробітник поліції надав першу медичну допомогу та викликав швидку. Потерпілий був госпіталізований.

3 червня лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко звинуватив поліцейських у побитті свого соратника у Вінниці Олександра Комарніцького, яке трапилося 11 червня.

23 червня у вінницькій лікарні, не вийшовши з 12-денної коми, Комарніцький помер.

Також було повідомлено про підозру співробітнику вінницької поліції, який перевищив службові повноваження, застосувавши силу до Комарніцького. Від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини.

Суд відправив цього поліцейського під домашній арешт.

Вдова Комарніцького заявила, що позиватиметься до поліції.