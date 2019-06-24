Князєв відсторонив п’ятьох керівників поліції через убивство Комарніцького

На Вінниччині у понеділок п’ятьох посадовців з керівництва головуправління Нацполіції на чолі з начальником Юрієм Педосом відсторонили від служби на час розслідування інциденту з побиттям правоохоронцем вінничанина Олександра Комарніцького, унаслідок якого він помер.

Про це на брифінгу у Вінниці повідомив голова НПУ Сергій Князєв.

«Сьогодні мій візит до Вінниці пов’язаний з трагічною подією, на яку я, як голова поліції реагую жорстко та доповідаю суспільству про рішення, прийняті мною, та озвучені кілька на нараді з керівництвом поліції вінницької області. За моїм наказом підготовлені матеріали щодо звільнення заступника начальника обласної поліції полковника Сокирана із займаної посади. А також із лав Національної поліції. Відсторонено чотири керівники поліції, від обласного рівня до місцевого», - сказав Князєв.

За його словами, відсторонені начальник Київського відділення поліції Вінницького відділу, начальник управління кадрового забезпечення ГУНП, заступник начальника Вінницького ВП - начальник ВКП ГУНП та заступник начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції - начальник СКП ГУНП.

Що ж стосується начальника ГУ НПУ у Вінницькій області Юрія Педоса, то його відсторонено згідно з поданим ним рапортом. На час проведення розслідування виконувачем його обов’язків призначено заступника начальника ГУ НПУ Руслана Мороза.

Сергій Князев висловив співчуття родині загиблого Олександра Комарніцького і пообіцяв зробити все, щоб винних було покарано.

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Як повідомлялося, у Вінниці поліція зупинила чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 із запалом. Співробітник поліції попросив одного з перехожих бути присутнім під час слідчих дій у якості понятого. На що вінничанин відмовився та некоректно висловився.

Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік упав та вдарився головою об асфальт. Співробітник поліції надав першу медичну допомогу та викликав швидку. Потерпілий був госпіталізований.

3 червня лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко звинуватив поліцейських у побитті свого соратника у Вінниці Олександра Комарніцького, яке трапилося 11 червня.

23 червня у вінницькій лікарні, не вийшовши з 12-денної коми, Комарніцький помер.

Також було повідомлено про підозру співробітнику вінницької поліції, який перевищив службові повноваження, застосувавши силу до Комарніцького. Від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини.

Суд відправив цього поліцейського під домашній арешт.

Вдова Комарніцького заявила, що позиватиметься до поліції.