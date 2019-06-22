На Херсонщині й Львівщині досі підтоплені понад 60 господарств

Після сильних опадів залишаються підтопленими 65 домогосподарств у Херсонській та Львівській областях.

Про це повідомляє ДСНС.

“У смт. Нова Маячка Олешківського району залишаються підтопленими 50 (було 252) домогосподарств, з них 1 (було 69) житловий будинок. Рівень води поступово спадає”, - йдеться у повідомленні.

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У Львівській області станом на 22 червня залишаються підтопленими 15 присадибних ділянок у с. Криниця Миколаївського району.