На Херсонщині й Львівщині досі підтоплені понад 60 господарств
Укрінформ
Після сильних опадів залишаються підтопленими 65 домогосподарств у Херсонській та Львівській областях.
Про це повідомляє ДСНС.
“У смт. Нова Маячка Олешківського району залишаються підтопленими 50 (було 252) домогосподарств, з них 1 (було 69) житловий будинок. Рівень води поступово спадає”, - йдеться у повідомленні.
У Львівській області станом на 22 червня залишаються підтопленими 15 присадибних ділянок у с. Криниця Миколаївського району.