У Черкасах попрощалися із журналістом Вадимом Комаровим, який помер напередодні.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної ради.

"Сьогодні в Черкасах попрощалися із черкаським журналістом і активістом Вадимом Комаровим, який після нападу невідомого та отримання важких ударів по голові тривалий час перебував у комі. Церемонія прощання пройшла у будівлі обласної філармонії", - йдеться у повідомленні.

У Черкасах попрощалися з активістом Вадимом Комаровим / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ

Перед цим Національна спілка журналістів України провела пресконференцію щодо обставин справи убивства Вадима Комарова, фізичної безпеки журналістів та боротьби із безкарністю за атаки на працівників медіа. У ній узяли участь голови НСЖУ Сергій Томіленко, головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва, секретар НСЖУ, медіа-юрист Валерій Макеєв, а також журналісти черкаських та центральних ЗМІ, громадські активісти, друзі та близькі Комарова. Пресконференція розпочалася хвилиною мовчання на вшанування пам'яті всіх загиблих журналістів.

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Як повідомляв Укрінформ, Вадим Комаров півтора місяця перебував у комі після жорстокого побиття, яке сталося 4 травня. Вночі 20 червня він помер, не приходячи до тями.

За інформацією колег Комарова, напад було вчинено через гострі критичні статті, які готував журналіст. Серед тем публікацій Комарова – розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді.