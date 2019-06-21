Суд в Одесі обере запобіжний захід підозрюваному в убивстві 11-річної дівчинки

Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко оберуть у Київському районному суді Одеси.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Щойно до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко в смт Іванівка. Наразі здійснюється реєстрація та авторозподіл матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Про час розгляду клопотання у суді обіцяють повідомити додатково.

Як повідомляв Укрінформ, 11-річна Дарина Лук'яненко зникла в Іванівці на Одещині 13 червня. Ввечері 19 червня тіло дівчинки було знайдене у вигрібній ямі одного з домоволодінь Іванівки. 22-річний затриманий уже зізнався у скоєнні злочину. Йому інкримінують викрадення малолітньої (ч.2 с.146 Кримінального кодексу України), зґвалтування малолітньої (ч.4 ст. 152 ККУ), умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням (пп.2, 10 ч.2 ст.115 ККУ), та наругу над тілом (ст.297 ККУ).