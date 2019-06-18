Сильні дощі підтопили понад 230 господарств у двох областях

“На Львівщині протягом 17 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 68 домогосподарств (у тому числі 18 житлових будинків) у трьох населених пунктах Пустомитівського та Миколаївського районів. Станом на 7 годину 18 червня залишаються підтопленими 5 підвалів житлових будинків, 31 присадибна ділянка та 4 господарчі споруди”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рівень води поступово спадає. Для надання допомоги населенню від ДСНС залучалося 12 чол. о/с та 4 од. техніки. Місцевими органами влади вживаються заходи щодо ліквідації наслідків негоди.

Крім того на Херсонщині, де 13 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 252 домогосподарств, з них 69 житлових будинків у смт Нова Маячка Олешківського району, станом на 7 годину 18 червня залишаються підтопленими 170 домогосподарств, з них 16 житлових будинків. Рівень води поступово спадає.

За прогнозом Укргідрометцентру, 18 червня очiкуються швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води по Закарпатськiй областi в мiсцях проходження значних дощiв та сильних злив на малих водотоках та в верхiв’ях рiчок вночi з 17 на 18 червня на 0.5 - 1.2 м, значний схиловий та мiсцевий стiк. В гірських районах існує загроза утворення локальних селевих потоків.

Крім того, у зв'язку з очiкуваними значними та мiсцями сильними зливами протягом 18-19 червня в басейнах Прута i Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,3 - 1,0 м над рiвнями 17 червня на 8 годину.

Також у гiрських районах iснує загроза сходу селевих потокiв.