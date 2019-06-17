“Пекельне” літо: синоптик сказала, коли стане трохи легше

За попередніми прогнозами, спека в Україні піде на спад з 25 червня.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"Спека в Україні, за попередніми прогнозами, послабне з 25 червня. Південь протримається найдовше", - зазначила вона.

За словами Діденко, температура повітря 25 червня знизиться приблизно до +23°...+29°.

Синоптик додала, що у Києві, за попередніми прогнозами, відчутне послаблення спеки передбачається також не раніше 25 червня. Завтра ж у столиці буде спекотно, близько +30°. Ймовірність дощу незначна.

По країні ж 18 червня очікується знову +29°...+34°, на Заході +25°...+29°.

"Локальні дощі з грозами завтра, у вівторок, можливі на південному заході України, а також вздовж смуги Вінниччина-Черкащина-Полтавщина до Сумщини. Ці короткочасні дощі ненадовго освіжатимуть повітря, проте можуть миттєво переходити у сильну зливу та грозу... Решта території - у сухій погоді", - поінформувала Діденко.