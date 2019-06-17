Спека, дощ і град: якої погоди чекати українцям

У вівторок, 18 червня, у Карпатському регіоні, вдень у центральних та Одеській областях місцями прошумить гроза, при цьому температура становитиме 25-30°, на півдні до 33°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише у Карпатському регіоні, вночі у північних, вдень у центральних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 18 червня вітер дутиме змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 25-30°, у південній частині до 33°.

У Києві 18 червня спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі термометри покажуть 18-20°, вдень 28-30°.

У Київській області у вівторок також буде мінлива хмарність, вночі місцями пройде короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°.

На 19-20 червня синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. У західних, удень місцями і в Житомирській та Вінницькій областях очікуються короткочасні дощі, грози, температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

На решті території без опадів, лише вдень 19 червня у східних, південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пройдуть окремі короткочасні дощі, грози. Температура вночі становитиме 15-20°, вдень 27-32°.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, під час гроз місцями випадатиме град, можливі шквали 15-20 м/с.

У Києві та області у ці дні буде мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

У п'ятницю, 21 червня, та суботу, 22 червня, у західній частині країни синоптики прогнозують короткочасний дощ, грозу. На решті території буде без опадів. Вночі стовпчики термометрів піднімуться до 14-20°, на узбережжі морів до 24°; вдень буде 28-33°, у південній частині до 35°.

У Києві та області в ці дні опадів не очікується, температура вночі становитиме 15-20°, вдень 28-33°.