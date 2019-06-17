У Миколаєві поліція евакуює зоопарк, аеропорт і церкви

Поліція Миколаївської області перевіряє повідомлення про замінування зоопарку і церков в обласному центрі, а також аеропорту.

Про це повідомляє поліція області.

"Сьогодні, 17 червня, до поліції надійшло повідомлення про замінування одразу ряду об’єктів у декількох районах Миколаєва та області: зоопарку в Інгульському, аеропорту в Новоодеському, церков у обласному центрі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події прибули слідчо-оперативні групи, а також рятувальники та медики. Направлені спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб.

Правоохоронці проводять евакуацію людей та здійснюють ретельне обстеження об’єктів.

Тривають першочергові слідчі заходи.

Правоохоронці також встановлюють особу, яка надала повідомлення про замінування. У поліції нагадують: за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Повторне вчинення таких дій карається ув’язненням на строк до восьми років.

Як повідомлялося, раніше у Києві правоохоронці перевіряли повідомлення про замінування станції метро "Олімпійська". Після обстеження вибухівки не виявлено.