Через негоду в Україні без світла залишаються понад 100 населених пунктів

Через негоду в ніч проти понеділка, 17 червня, знеструмлено 107 населених пунктів у трьох областях України.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"В ніч з 16 на 17 червня внаслідок ускладнення погодних умов (вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 107 населених пунктів у 3 областях, а саме: Львівська – 67 н.п., Закарпатська – 38 н.п. та Луганська – 2 н.п.", - йдеться у повідомленні.

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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, 16 червня у м. Сватове Луганської області шквалистим вітром пошкоджено дах у школі № 8 на площі 1500 м2 та 10 вікон, частково пошкоджено дахи в 14 житлових будинках. Постраждалих унаслідок негоди немає.