Україні на понеділок прогнозують спеку до 33°, подекуди - з грозою

В Україні 17 червня у західних, Житомирській та Вінницькій областях прогнозують грози, подекуди град та шквали.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних, Вінницькій та Житомирській областях короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, у Київській та Чернігівській областях окремі короткочасні грозові дощі, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - йдеться у повідомленні.

17 червня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 26-31°, на півдні до 33°, в Карпатському регіоні 23-25°.

18-19 червня синоптики теж прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише у Карпатському регіоні, в денні години також в центральних, 19 червня і східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°; вдень 24-29°, у південній частині 29-34°.

20-21 червня у західних, вдень і в північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 18-23°, вдень 25-31°, у південній частині до 34°.

У Києві та області 17 червня теж очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. У столиці температура вночі 18-20°, вдень 28-30°, по області вночі 15-20°, вдень 26-31°.

18-19 червня - мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

20- 21 червня у столиці та області вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.