Супрун розповіла, що таке засмага і чим вона загрожує

Стовпчики термометрів в України нині піднімаються вище +30 градусів за Цельсієм, а це означає підвищені ризики згоріти на сонці, перегрітися й дістати теплову травму.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook дала поради, як уникнути неприємних наслідків літньої спеки.

Як відомо, передусім, від дії сонця потерпає шкіра. Засмага є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання і намагається “захиститись”. Крім того, ультрафіолет буквально сушить шкіру та може активувати герпесвірус, що персистує в клітинах епітелію чи лімфоцитах. Тому перед кожним виходом на вулицю необхідно наносити на тіло сонцезахисний крем, наголошує Супрун.

Якщо ж опіку шкіри уникнути не вдалося, не слід обробляти уражену поверхню кремами, пінами, оліями чи жирними речовинами, зокрема сметаною - це не допоможе зменшити запалення та позбутись болю, застерегла керівник МОЗ.

У спеку спрагу найкраще втамує проста вода. "Доросла людина втрачає з потом 0,5-1 л рідини на добу. А в спеку втрати можуть сягати 1-1,5 л на годину. Тому неодмінно подбайте про воду напоготові, а краще постійно носіть свою пляшечку з водою", - радить в.о.міністра.

Водночас, за її словами, крижаний напій у спеку чи морозиво не найкраще втамовують спрагу. "Холод, який нам передасть 100 грамів морозива, несуттєвий. Зате воно дасть нам енергію та приємні відчуття, які передусім пов’язані з його смаком", - пише керівник МОЗ.

Супрун також застерегла від вживання алкоголю, який спричиняє зневоднення, і через це стає ще спекотніше, а ризик серцевого нападу тимчасово зростає після прийому спиртного.

Аби не допустити перегріву на сонці, слід відпочивати у затінку і не забувати вдягати капелюх. Піковий період спеки — з 11 до 16 години, і в цей час краще не виходити на вулицю. При цьому одяг має бути легким, з довгими рукавами.

Важливо також правильно одягати дітей. У спеку їм не потрібні шапки, кофтинки й шкарпетки, щоб “не продуло”.

В.о. міністра також наголосила на небезпеці залишення дітей чи домашніх улюбленців в автомобілі без нагляду. "Байдуже, що це в затінку чи всього на пару хвилин. У спеку це дуже небезпечно для життя", - наголосила вона.

Супрун також нагадала правила використання кондиціонера. Зокрема, необхідно змінювати фільтри, слідкувати за вологістю повітря, уникати різкого перепаду температур та не сидіти безпосередньо під струменем холодного повітря.

Крім того, в.о.міністр закликала не боятися протягів у маршрутках ("В транспорті влітку може бути надто задушливо, свіже повітря там просто необхідне") та наслідків сидіння на холодній поверхні.