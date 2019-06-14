Поліція Чернігівщини відкрила справу через побиття двох журналістів

Поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження за фактом побиття у Прилуках двох журналістів, які намагалися потрапити на публічну зустріч із кандидатом у депутати.

Про це у Facebook повідомляє сектор комунікації ГУНП в Чернігівській області.

"Один з прибічників кандидата завадив журналістам здійснювати професійну діяльність та спричинив їм тілесні ушкодження. Зараз вирішується питання щодо встановлення його місця перебування та подальшого затримання", - йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, співробітники одного з телеканалів хотіли перевірити наявну в них інформацію про ймовірний підкуп виборців. З цією метою вони й прийшли на зустріч із депутатом.

Кримінальне провадження відкрите за статтею 345-1 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо журналіста).