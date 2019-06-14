Через негоду Херсонщину знову підтопило

Через негоду Херсонщину знову підтопило

Укрінформ
Унаслідок проходження інтенсивних опадів стався повторний підйом рівня води, у результаті підтоплено десятки будинків, господарські споруди та сільськогосподарські ділянки.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

“13 червня внаслідок проходження інтенсивних опадів стався повторний підйом рівня води (0,2 – 0,5 м) у селищі Нова Маячка Олешківського району, внаслідок чого підтоплені 69 житлових будинків, 252 господарські споруди та 126 сільськогосподарських ділянок. Станом на 7 годину 14 червня залишаються підтопленими 59 житлових будинків, 240 господарських споруд, 126 сільськогосподарських ділянок”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для відкачування води залучено 70 чол. та 17 од. техніки, з них від ДСНС 19 чол. особового складу та 10 од. техніки, 36 чол., 2 од. техніки Збройних сил України, 5 чол. та 2 насосні станції облводгоспу, 10 чол. та 3 од. техніки місцевого населення. Протягом доби відкачано 12 тис. м3 води (всього з початку робіт 45 тис. 300 м3).

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Додатково проводиться укладання тимчасового металевого трубопроводу діаметром 150 мм на відстань понад 3,5 км за межі населеного пункту для відводу відкачаної води.

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