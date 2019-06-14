У Сумах юнак викинувся з вікна через невдалі результати іспитів

У Сумах 13 червня біля будинку №42/1 по вулиці Героїв Крут було виявлено тіло молодого хлопця. Наразі правоохоронці схильні кваліфікувати подію як самогубство через невдало складені іспити.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив в.о. начальника відділу комунікацій ГУНП у Сумській області Володимир Крупецьких.

«Загиблий 17-річний житель будинку, який впав із 5-го поверху, де знаходиться його квартира, і отримав смертельні травми. За попередніми даними, молодий чоловік наклав на себе руки через незадовільні результати вступних іспитів. Правоохоронці перевіряють цю та інші версії», - зазначив Крупецьких.

На уточнювальне запитання кореспондента Укрінформу, мова йде результати ЗНО чи іспитів, Крупецьких відповів, що йдеться саме про іспити, принаймні, так це трактується у поліції.

Наразі за даним фактом ведеться слідство, за результатами якого буде вирішуватися питання щодо його кваліфікації.