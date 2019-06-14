Українців чекають "пекельні" вихідні, подекуди - грози

У п'ятницю, 14 червня, в Україні мінлива хмарність. Лише на крайньому заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"14 червня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний (у південній та східній частині - північно-східний), 5-10 м/с. Температура 28-33°, на півночі Лівобережжя вночі 13-18°, вдень 25-30°;у Карпатах вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами гідрометцентру, 15-го вдень в Карпатському регіоні, північних областях та на Вінниччині, 16 червня у західних, Вінницькій та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 20-24°; вдень 27-32°, у південній частині, 15 червня і на сході країни до 34°.

17- 18 червня переважно без опадів, лише у західних областях України окремі грозові дощі. Температура вночі 13-19°, вдень 27-33°.

У Києві 14 червня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура 30-32°.

По Київщині завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура 28-33°.

15 червня в Києві місцями короткочасний дощ, гроза. 16 червня - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.

17- 18 червня без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.