В одеській психлікарні вважають, що причиною смертельної пожежі був підпал

Заступник головного лікаря Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я В'ячеслав Пришутов вважає, що будівлю одного з відділень закладу, де під час пожежі 10 червня загинули люди, підпалили зловмисники.

Про це він заявив журналістам під час церемонії прощання з загиблою 55-річною медсестрою Юлією Нікітіною, що проходила на території закладу.

"Я вважаю, що хтось навмисне підпалив приміщення. Тому що так горіти будівля може, якщо її облити легкозаймистою рідиною", - сказав Пришутов.

Сестра-хазяйка Зоя Веретено розповіла, що загибла Юлія Нікітіна 13 років пропрацювала у відділенні, мала добре серце, до пацієнтів ставилася співчутливо, як до своїх дітей. "І так було й того вечора, коли горіла будівля - Нікітіна одних вивела з приміщення, інших тягнула на ковдрах і простирадлах. Рятуючи пацієнтів, сама загинула, отруївшись чадним газом. Ми завжди будемо пам'ятати про цей громадянський подвиг", - сказала вона.

Поховають Юлію Нікітіну в селі Барабой Овідіопольського району, де живе її син із родиною - дружиною і трьома дітьми.

Від керівництва облдержадміністрації та облради, за словами невістки Юлії Скубій, обіцяних 100 тисяч гривень родина ще не отримала.

Як повідомлялося, ввечері 10 червня виникло займання в одноповерховому корпусі комунального некомерційного підприємства “Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я" Одеської облради. Унаслідок пожежі загинули шість осіб.

Правоохоронці відкрили чотири кримінальні провадження: за ознаками ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), пунктами 1 та 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.