Пожежа в Одеській психлікарні: зросла кількість жертв
Укрінформ
Кількість загиблих внаслідок пожежі в Одеській психіатричній лікарні зросла до семи осіб.
Про це повідомляє Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
“11 червня у лікарні померла ще одна людина. Всього загинуло 7 осіб”, - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, в Одесі увечері 10 червня виникло загоряння у відділенні № 7 обласного медичного центру психічного здоров’я. Унаслідок пожежі загинули шість осіб.
12 червня в Одеській області оголошено днем жалоби за загиблими під час пожежі.
Фото: ДСНС