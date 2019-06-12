Пожежа в Одеській психлікарні: зросла кількість жертв

Кількість загиблих внаслідок пожежі в Одеській психіатричній лікарні зросла до семи осіб.

Про це повідомляє Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

“11 червня у лікарні померла ще одна людина. Всього загинуло 7 осіб”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі увечері 10 червня виникло загоряння у відділенні № 7 обласного медичного центру психічного здоров’я. Унаслідок пожежі загинули шість осіб.

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12 червня в Одеській області оголошено днем жалоби за загиблими під час пожежі.

Фото: ДСНС