Після пожежі в Одеській психлікарні проходять обшуки
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Будемо встановлювати, як спрацювала пожежна сигналізація, чи був виклик на пульт, чи були дотримані всі заходи пожежної безпеки. Слідчі врахують також висновки експертів ДСНС, які продовжують дослідження причин пожежі", – сказав журналістам прокурор Одеської області Олег Жученко.
Уже відомо, що пожежа спалахнула близько 21 години, коли у відділенні готувалися до сну п'ятдесят чотири пацієнти, переважно люди літнього віку. На нічному чергуванні перебували троє медпрацівників.
"Більшість пацієнтів, що страждають недоумством, медпрацівникам вдалося вивести з приміщення, яке зайнялося. Але медсестра та п'ятеро пацієнтів все ж загинули, в тому числі через те, що надихалися чадним газом. За життя ще одного пацієнта, який перебуває у тяжкому стані, продовжують боротися медики", - сказав головний лікар закладу Анатолій Волощук.
За його словами, 43 пацієнти літнього віку переведені з постраждалого від вогню 7-го відділення до інших.
Як повідомлялося, пізно ввечері 10 червня в Суворовському районі Одеси, по вул. Академіка Воробйова, 9, виникло займання даху одноповерхового корпусу комунального некомерційного підприємства “Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я" Одеської облради на площі 500 кв. метрів. О 23 год. 19 хв пожежу ліквідовано. Унаслідок пожежі загинули шість осіб. Президент Володимир Зеленський доручив Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману створити держкомісію з розслідування.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за пунктами 1 та 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.