У Житомирі на пішохідній вулиці Михайлівській стартувала “космічна зарядка”, яку двічі на тиждень упродовж літа для всіх охочих проводитимуть досвідчені тренери.

Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради.

“Сьогодні, 13 червня, під відкритим небом на Михайлівській стартувала “космічна зарядка”. Провів її тренер спортивного клубу “Underground” Михайло Самчик”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перше заняття було присвячене кросфіт-зарядці.

У Житомирі стартувала “Космічна зарядка” / Фото: zt-rada.gov.ua

Ранкові спортивні заняття проходитимуть на вул. Михайлівській щочетверга та щосуботи з 13 червня до 24 серпня.

У програмі тренувань – фітнес, йога, футбольна, акробатична, тонізуюча зарядка, заняття на роликах і танцювальні вправи.

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Як розповіли кореспондентові Укрінформу в Управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міськради, така зарядка проводиться в обласному центрі вже третій рік поспіль. Її назву обрали невипадково, адже Житомир – це космічне місто, де народився відомий конструктор у галузі ракетобудування і космонавтики Сергій Корольов.