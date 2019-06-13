В Ужгороді підпалили автівку заступника мера

Вранці в Ужгороді спалили автомобіль першого заступника міського голови Іштвана Цапа. Сам потерпілий вважає це спробою залякування.

Відео палаючої автівки та світлини спаленого мерседеса Іштван Цап виклав у Facebook.

“Сьогодні 4 ранку на лінію 102 що в Ужгороді по вулиці Капушанській горить авто. На місці дійсно був пошкоджений автомобіль Mercedes-Benz, власником є мешканець Ужгорода. Пожежа була локалізована, поліція вилучила речові докази за якими встановлять причини займання", - сказала Інеса Мандзулич, речниця ГУНП в Закарпатській області.

Наразі в поліції проводять слідчі дії, визначають кваліфікацію справи, у події поліція вбачає ознаки ст. 194 ч. 2 ККУ (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Авто вилучено на спецмайданчик ужгородського відділку поліції.

Іштван Цап, перший заступник мера Ужгорода, один із лідерів руху Save Borzhava, вважає, що спалення авто — це спроба залякування.

”Пов’язую підпал зі своє принциповою позицією щодо захисту інтересів громади міста та краю. З цього приводу найближчим часом планую провести зустріч з журналістами, де відкрито та публічно спільно обговоримо ситуацію, яка склалася в місті за останні роки” - повідомив Іштван Цап в коментарі Укрінформу.

На питання, чи пов'язуєте підпал із своїм захистом Боржавських полонин, Іштван Цап відповів, що "не виключає цього".