Пожежа в Одеській психлікарні: відкрили справу за службову недбалість

Провадження щодо пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я, внаслідок якої загинули шестеро людей, відкрито за чотирма статтями Кримінального кодексу, зокрема й щодо службової недбалості.

Про це стало відомо під час екстреного засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з участю керівництва Одеської облдержадміністрації та облради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Правоохоронні органи ведуть розслідування для встановлення обставин трагедії, що сталась унаслідок пожежі в Одеському центрі психічного здоров'я. Внесено до ЄРДР відомості про скоєння низки злочинів. Зокрема, за ознаками ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), пунктами 1 та 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - заявив прокурор Одещини Олег Жученко.

За його словами, відкрито також провадження за ознаками ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ, оскільки встановлено, що інспектори ДСНС упродовж 2017 - 2019 років не раз проводили перевірки медзакладу і фіксували порушення вимог протипожежної безпеки.

Як розповів Жученко, у березні цього року місцевою прокуратурою №4 було проведено комплексну перевірку центру психічного здоров'я і знову встановлено ряд порушень протипожежної безпеки, про що було повідомлено керівника. Так само зроблено приписи районною інспекцією ДСНС. Однак після закінчення терміну, визначеного для виправлення недоліків, не всі вони були усунуті. Тож правоохоронці перевірять якість виконаних робіт та дотримання тендерних процедур.

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У свою чергу керівник Головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех поінформував, що розглядається кілька версій виникнення пожежі, в тому числі через навмисний підпал або необережність.

Як повідомлялося, ввечері 10 червня виникло займання даху одноповерхового корпусу комунального некомерційного підприємства “Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я" Одеської облради на площі 500 кв. метрів. О 23 год. 19 хв пожежу ліквідовано. Унаслідок пожежі загинули шість осіб.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за пунктами 1 та 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.