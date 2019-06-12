На Закарпатті провели чемпіонат для рятувальників

В Ужгороді на базі Аварійно-рятувального загону спецпризначення пройшов чемпіонат з пожежно-прикладного спорту серед підрозділів УДСНС України у Закарпатській області.

До обласного центру з'їхалося 14 команд, а це близько 150 учасників, щоб позмагатися за звання найкращого.

У програмі – змагання з таких видів пожежно-прикладного спорту: подолання 100-метрової смуги з перешкодами; підйом штурмовою та висувною драбинами у вікно третього та четвертого поверхів учбової башти; бойове розгортання від мотопомпи, інформує сай ДСНС України у Закарпатській області.