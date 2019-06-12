Забруднення річки Рось: на місці ДТП гербіцидів у 200 разів більше за норму

На Вінниччині у криницях с. Збаржівка Погребищенського району залишкової кількості отрутохімікатів не виявлено, в місці виливу хімікатів під час ДТП – перевищення припустимого вмісту гербіцидів у 200-600 разів.

Про це у середу на брифінгу повідомив перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Олександр Сорочан.

«Відповідно до результатів досліджень, на сьогодні у криничній воді с. Збаржівка Погребищенського району не виявлено залишкової кількості отрутохімікатів. Це свідчить про те, що ці речовини не потрапили у воду. Однак, у водоймі «Нижній ставок», в яку безпосередньо потрапили хімічні сполуки внаслідок ДТП, є перевищення концентрації отрутохімікатів. Зокрема, концентрація гербіциду «Тарга Супер» у водоймі перевищена від 200 до 600 разів», - повідомив Сорочан.

За його словами, фахівці Інституту екогігієни і токсикології імені Л.І.Медведя здійснили лабораторні дослідження у місцях питного водозабору м. Біла Церква, де протікає річка Рось. Відповідно до результатів аналізу проб води, жодних отрутохімікатів там не виявлено. Це можна пояснити тим, що у водоймі, в яку безпосередньо потрапили речовини, немає настільки сильної течії, щоб віднести їх від місця виливу на значну відстань.

Завідувач відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань Вінницького обласного лабораторного Центру МОЗ України Олександр Мельник додав, що ретельно досліджується і якість води у криницях с. Збаржівка, адже об’єкти вздовж забрудненої водойми можуть мати гідравлічний зв'язок із нею через ґрунтові води, що, зазвичай, не виявляється на першому етапі. Досі у відібраних пробах води не було виявлено залишкової кількості пестицидів. 11 червня для проведення аналізу доставлено чергову партію проб води, результати дослідження якої будуть відомі найближчим часом.

Він також зауважив, що вивчатиметься якість води й у криницях населених пунктів, розташованих нижче за течією забрудненої водойми.