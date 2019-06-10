Забруднення річки Рось: поліція розповіла, як винні у ДТП "замели сліди"

За її словами, зловмисники забрали номерні знаки, зокрема й спиляли номери на кузові. Поліція припускає, що, зловмисники заздалегідь приготували машину, але точно не знає, крадене це авто чи ні.

«Це ускладнює завдання, але ми не припиняємо працювати над ним», — зазначила Олійник.

Вона додала, що поліція припускає, що зловмисники навмисно підпалили автомобіль, бо «замітали сліди».

Також Олійник розповіла, що у воду потрапило 350-400 літрів хімікатів. За даними екологів, така кількість не матиме тяжких наслідків.

Як повідомляв Укрінформ, 9 червня біля с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter, що перевозив засоби захисту рослин, перекинувся на березі притоки річки Рось та загорівся. В результаті близько 800 літрів хімікатів потрапило у ставок з подальшим витоком до річки Рось.

Було прийнято рішення тимчасово припинити централізоване водопостачання м. Біла Церква, населених пунктів Узин та Фурси із басейну річки Рось. Населення забезпечували водою за рахунок підвезення та існуючих бюветів. Також було рекомендовано тимчасово утриматися від купання й риболовлі у річці Рось та напування худоби з неї.

Згодом Держпродспоживслужба повідомила, що хімікати, які потрапили до річки Рось, - малотоксичні.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м. Біла Церква вирішила з 20 години 10 червня відновити роботу насосно-фільтрувальної станції м. Біла Церква, після того, як лабораторні дослідження показали, що вода безпечна.

Фото: ДСНС