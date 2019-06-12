Українцям обіцяють спеку до +34°, на заході знову дощі
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
"Без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень подекуди короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура 29-34°, в Карпатах 18-23° - йдеться у повідомленні.
Згідно з прогнозом на 13-14 червня, в Україні опади не очікуються, лише в Карпатському регіоні в денні години місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 29-34°; в Карпатах вночі 13-18°, вдень 21-26°.
На Київщині 13-14 червня встановиться суха та спекотна погода з температурою вночі 17-22°, вдень 29-34°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
На вихідні в Україні опади не прогнозуються, лише на півночі Лівобережжя.
Вдень 16 червня і на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза.
Температура вночі 17-22°, вдень 29-35°.
У столичному регіоні 15-16 червня збережеться суха та спекотна погода з температурою вночі 17-22°, вдень 29-34°.