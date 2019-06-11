На Херсонщині залишаються підтопленими ще десятки присадибних ділянок

На Херсонщині залишаються підтопленими ще десятки присадибних ділянок

Укрінформ
На Херсонщині внаслідок інтенсивних опадів залишаються підтопленими ще десятки присадибних ділянок.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

“Станом на 7 годину 11 червня залишаються підтопленими 50 присадибних ділянок. Для відкачування води залучено 27 чол. та 10 од. техніки, з них від ДСНС 12 чол. о/с та 4 од. техніки. Протягом доби відкачано 3 тис. 600 м³ води (всього з початку робіт 16 тис. 200 м³)”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 6 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 150 дворогосподарств у с. Нова Маячка Олешківського району, що на Херсонщині.

Фото: ДСНС

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