На Херсонщині залишаються підтопленими ще десятки присадибних ділянок

На Херсонщині внаслідок інтенсивних опадів залишаються підтопленими ще десятки присадибних ділянок.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

“Станом на 7 годину 11 червня залишаються підтопленими 50 присадибних ділянок. Для відкачування води залучено 27 чол. та 10 од. техніки, з них від ДСНС 12 чол. о/с та 4 од. техніки. Протягом доби відкачано 3 тис. 600 м³ води (всього з початку робіт 16 тис. 200 м³)”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 6 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 150 дворогосподарств у с. Нова Маячка Олешківського району, що на Херсонщині.

Фото: ДСНС