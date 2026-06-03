Посилення прозорості місцевого самоврядування: презентація ініціатив законодавчих змін

03 червня, 13:00 - презентація ініціатив законодавчих змін щодо посилення прозорості місцевого самоврядування та вдосконалення механізмів відповідальності у цій сфері.

Організатори: Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Програма «U-LEAD з Європою».

До участі запрошені: представники Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, фахівці та експерти професійних громадських та міжнародних організацій.

Питання до обговорення:

сучасний стан нормативно-правового забезпечення у сфері прозорості місцевого самоврядування та актуальні проблеми правозастосування;

шляхи вдосконалення законодавчої бази та підвищення ефективності реалізації відповідних норм на практиці задля посилення підзвітності й доступності місцевої влади для громадян;

формування ефективних механізмів відповідальності суб’єктів, наділених відповідними повноваженнями, за порушення законодавчих вимог щодо прозорості місцевого самоврядування.

Коротко. Відповідно до плану роботи на період поточної сесії Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 3 червня презентує ініціативи законодавчих змін щодо посилення прозорості місцевого самоврядування та вдосконалення механізмів відповідальності у цій сфері.

Пропозиції напрацьовані на запит Комітету Програмою «U-LEAD з Європою» за результатами аналізу чинного законодавства.

Формат заходу – офлайн (Зала 2) + онлайн-включення.

Журналісти зможуть поставити запитання офлайн (Зала 2).

Прохання до журналістів прибувати за пів години до заходу.

Акредитація представників медіа: malenivska@rada.gov.ua

Контактна особа: Карина Маленівська, головна консультантка секретаріату комітету, тел.: (044) 255-25-62.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/@UkrinformPressCenter.

Адреса Укрінформу: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16.

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Підсумкові матеріали:

У ВР представили ініціативи щодо прозорості місцевого самоврядування

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування презентував ініціативи законодавчих змін щодо посилення прозорості місцевого самоврядування та вдосконалення механізмів відповідальності у цій сфері.

Презентація відбулася під час пресконференції в Укрінформі.

«Коли ми говоримо про прозорість і підзвітність, особливо органів місцевого самоврядування, то це питання сьогодні є вимогою часу. Від цього залежить, наскільки мешканці зможуть долучатися до ухвалення рішень на місцевому рівні. Ніхто не хоче, щоб прозорість була просто формальністю, адже за нею стоять конкретні можливості кожного мешканця та представника громадянського суспільства безпосередньо впливати на рішення», – сказала народна депутатка, голова профільного комітету Олена Шуляк.

За її словами, одним із важливих аспектів є забезпечення прозорості роботи постійних комісій місцевих рад, оскільки це дасть змогу краще розуміти логіку ухвалення рішень та механізми їх підготовки.

Заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін підкреслив, що саме відкритість та прозорість місцевого самоврядування є невід'ємною частиною стійкості громади.

"Там, де влада не боїться бути видимою, а жителі не бояться запитувати, там формується взаємодія та спілкування. З іншої сторони, жителі, які не знають і не беруть участі в ухваленні рішень в їхній громаді, не довіряють цим рішенням. Це надзвичайно важливо розуміти. І ви знаєте, якраз ті громади, які користуються принципом залученості жителів громади до прийняття управлінських рішень, мають високу довіру до відповідної місцевої влади. І я впевнений, що якість ухвалених рішень значно зростає порівняно з іншими способами", - сказав Рябикін.

Пропозиції напрацьовані на запит Комітету Програмою «U-LEAD з Європою» за результатами аналізу чинного законодавства.

Експерт з питань місцевого самоврядування Олена Бойко зауважила, що законодавчі ініціативи передбачають посилення гарантій прозорості на місцевому рівні, зокрема через удосконалення організаційно-правових засад реалізації принципів гласності, доступу до інформації та підзвітності органів місцевого самоврядування.

"Принцип прозорості, точно як і принцип власності, доступності, відкритості в різних контекстах зустрічається в чинному законодавстві. Зокрема, якщо говорити про принцип прозорості, він є в діяльності центральних органів виконавчої влади, прокуратури, під час створення добровільного об'єднання громадян, співробітництва громадян, але тим не менш чинне законодавство не дає трактування і визначення тих чи інших принципів", - сказала Бойко.

За її словами, пропонується закріпити прозорість і доступність як базові принципи місцевого самоврядування, а також встановити чіткі вимоги до діяльності виконавчих комітетів рад і функціонування офіційних вебсайтів громад.

Крім того, ініціативи передбачають уточнення повноважень посадових осіб та механізмів контролю за дотриманням вимог прозорості, а також посилення адміністративної відповідальності за їх порушення.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в цілому закон про забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування.

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