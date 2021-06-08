Інформаційна політика держави і законодавство про заборону реклами тютюну

8 червня, 14:30 експертна дискусія «Тема куріння у медіа: чи дотримуються журналістські стандарти?»

Організатори: Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ).

Учасники: Тарас Шевченко - заступник міністра культури та інформаційної політики України; Елла Репіна - народний депутат України; Володимир В’ятрович - народний депутат України; Роман Грищук - народний депутат України; Антоніна Черевко - голова Незалежної медійної ради; Оксана Романюк - виконавча директорка Інституту масової інформації; Ігор Розкладай - заступник директора ЦЕДЕМ, головний експерт з медійного права; Марина Мармеладзе - голова правління “Центр моделювання комунікацій”; Дмитро Купира - менеджер із адвокації ГО «Життя»; Гліб Колесов - юрист ЦЕДЕМ, координатор проєкту “Київ без тютюнового диму”; Наталія Пахайчук - керівниця інформаційних проєктів CID MEDIA; Отар Довженко - керівник Центру моніторингу та аналітики "Детектора медіа".

Модератор: Павло Моісеєв - медіаюрист, секретар Національної медійної ради.

Коротко. Інформаційна політика держави і антитютюнове законодавство про заборону реклами тютюну: чи є проблема?

Питання для обговорення:

Чи можлива професійна робота медіа за стандартами журналістики при фінансовому втручанні тютюнової індустрії? Як медіа не потрапити в пастку тютюнової індустрії?

Як контролюється дотримання правил гри між медіа та тютюновою індустрією в Україні на законодавчому рівні?

Навіщо посилювати антитютюнове законодавство про заборону реклами?

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід у зал тільки у масках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк