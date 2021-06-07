7 червня, 16:00 - дискусія на тему: “Дезінформація у сфері громадського здоров'я: новий вимір гібридної війни Кремля”

Організатор: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Учасники: Тінатін Джапарідзе - The Critical Mass, керівниця дослідження “Заражена довіра: дезінформація у сфері охорони здоров’я та її соціальний вплив в Україні”; Юлія Дукач - Texty.org.ua; Володимир Єрмоленко - Інтерньюз Україна; Вікторія Романюк - StopFake.

Модераторка: Любов Цибульська - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Коротко. Дискусію започатковано Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України разом із The Critical Mass.

Під час заходу The Critical Mass представлять основні результати дослідження “Заражена довіра: дезінформація у сфері охорони здоров’я та її соціальний вплив в Україні” щодо дезінформації у сфері громадського здоров'я під час пандемії COVID-19.

Довідково. Дослідження було здійснено за підтримки Центру глобальної участі Державного департаменту США (GEC). Під час заходу доповідачі нададуть огляд дезінформації у системі охорони здоров'я, її соціального та інституційного впливу.

Під час обговорення буде наданий переклад українською та англійською мовами.

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM

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